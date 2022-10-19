Amasya haber: Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
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Amasya haber: Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı

19.10.2022 03:44

Edinilen Amasya gelişmesine göre Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Giresun yönüne giden giden 34 TN 6028 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkiinde 52 ACJ 308 plakalı kamyon ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya haber: Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya haber: Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
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