Edinilen bilgiye göre, İstanbul 'da Giresun yönüne giden giden 34 TN 6028 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkiinde 52 ACJ 308 plakalı kamyon ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Amasya haber: Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.