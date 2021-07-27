Son dakika: Amasya Esnaf Kefalet Kooperatifi seçimini İsa Köse kazandı

Amasya Esnaf Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığı seçimini İsa Köse kazandı.

823 oy alan İsa Köse'nin rakipleri Adem Çalışkan 645, Hüseyin Çelik ise 25 oyda kaldı.

Seçime gelerek oy veren tüm esnaflara teşekkür eden Köse, "Bugün bizlere ne kadar büyük bir yük daha yüklediğinizin farkındayım. Çünkü bugünkü seçimi İsa Köse değil Amasya esnafı kazanmıştır" dedi. - AMASYA