İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy ilçesinde katıldığı denetimde, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.
İşletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Masatlı, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.
Masatlı, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı denetim yapıldığını söyledi.
Masatlı'ya Kaymakamı Yunus Emre Fırat, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik, Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Grup Başkanı Bayram Akgül eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:05 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Amasya Valisi Masatlı Kovid-19 denetimine katıldı - Son Dakika