Son dakika haberi: AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

Son dakika haberi: AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
28.04.2021 23:14
Son dakika gündem haberi: IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Hüsamettin Gökçe'nin (22) Amasya'da oturan baba ocağına ateş düştü.
IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Hüsamettin Gökçe'nin (22) Amasya'da oturan baba ocağına ateş düştü. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonlarında, arama tarama köpeği ile görev yapan Veteriner Uzman Çavuş Hüsamettin Gökçe, teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, Amasya'nın Hacılar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberinin ardından Gökçe ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları taziyeye geldi.
Şehit askerin cenazesi, yarın Amasya'nın Beldağ Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
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