Son dakika: Amazon, çocukların cinsiyet değiştirmesi konusunu eleştiren kitabı satıştan kaldırdı - Son Dakika

Son dakika: Amazon, çocukların cinsiyet değiştirmesi konusunu eleştiren kitabı satıştan kaldırdı

24.02.2021 01:41
Son dakika: Amazon, çocukların cinsiyet değiştirmesi konusunu eleştiren kitabı satıştan kaldırdı, System.String[]

Son dakika haberleri: NEW ABD'li e-ticaret devi ve dünyanın en büyük internet kitap satış mağazası Amazon'un, "muhafazakar" bilim adamı Ryan Anderson'un çocukların cinsiyet değiştirme konusuna eleştirel yaklaşan kitabını satış dışı bıraktığı ortaya çıktı.

NEW ABD'li e-ticaret devi ve dünyanın en büyük internet kitap satış mağazası Amazon'un, "muhafazakar" bilim adamı Ryan Anderson'un çocukların cinsiyet değiştirme konusuna eleştirel yaklaşan kitabını satış dışı bıraktığı ortaya çıktı.

Amerikan Wall Street Journal'de (WSJ) çıkan makalede, bilim adamı Ryan Anderson'un 2018 tarihli kitabının, çocukların cinsiyet değiştirmesi gibi "yenilikçi" fikirleri eleştirdiği için Amazon tarafından satışının engellendiği bilgisi paylaşıldı.

"Teknoloji sansürü hız kazanıyor" başlıklı makalede, "When Harry Become Sally" (Harry Sally olduğunda) isimli kitabın satışının, cinsiyet konusundaki "muhafazakar tutumu" sebebi ile satıştan çekilmesi eleştirilirken, Amazon yönetimin aynı fikre sahip olmadıkları için bir yazarın kitabını satmama kararı alması, fikir özgürlüğü bağlamında eleştirildi.

Makalede Amazon'un kitabın yasaklanması konusunda WSJ'nin görüş talebini reddettiği, teknoloji şirketlerinin "ideolojik sansüre" giderek daha açık hale geldiği kaydedildi.

Anderson'un söz konusu kitabının Amazon'da aratıldığında, ilgili kitap yerine, "Let Harry Become Sally" (Bırak Harry Sally olsun) isimli cinsiyet değiştirmeyi destekleyen kitabın sayfada yer aldığı gözlendi.

Demokrat milletvekillerinin sansürü destekleyen mektubu eleştirildi

WSJ yayın kurulu tarafından kaleme alınan makalede ayrıca, pazartesi günü iki Kongre üyesinin Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'a yazdığı mektubun, Ryan Adnerson'un kitabının yasaklanmasını kınamak yerine, "Amazon'un Fire TV uygulamasının neden bazı muhafazakar programları taşıdığı" konusunda eleştiri içerdiğine vurgu yapıldı.

Anna Eshoo ve Jerry McNerney isimli Demokrat milletvekillerinin medya yöneticilerine yönelik, "geleneksel" tutumuna yönelik eleştiri içeren mektubuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

" Apple, Google ve kablolu televizyon şirketlerinin CEO'larına da gönderilen bu mektup, baskı yoluyla daha esnek bir medya oluşturma kampanyasının bir parçasıdır. Bu nokta, Meclis Enerji ve Ticaret Komitesindeki Medyada Dezenformasyon ve Aşırılık konulu oturumda da çarşamba günü gündeme getirilecek."

Muhafazakar, Ticaret, Amazon, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Amazon, çocukların cinsiyet değiştirmesi konusunu eleştiren kitabı satıştan kaldırdı - Son Dakika


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