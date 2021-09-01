Son dakika: Ambulans helikopter 56 yaşındaki hasta için indi - Son Dakika

Ambulans helikopter 56 yaşındaki hasta için indi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yoğun bakım servisinde tedavi edilen ve ameliyat olması gereken bir hasta ambulans helikopterle alınarak ambulans uçakla İstanbul'a götürülmek üzere Erzurum'a nakledildi.

Gümüşhane Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi edilen 56 yaşındaki İ.K'nin Türkiye'de birkaç merkezde yapılabilen bir ameliyat için İstanbul'a entübe şekilde sevk edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Erzurum'dan gelen ambulans helikopter yeni şehir stadyumuna inerek hastayı ambulanstan alıp Erzurum'a dönmek üzere kısa sürede yeniden havalandı.

Hastanın Erzurum'a ulaştıktan sonra burada yapılacak planlamayla ambulans uçak veya aktarmalı ambulans helikopterle İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüleceği öğrenildi.