SAKARYA Ambulans şoförü olmak için eğitim aldılar - Son Dakika

Ambulans şoförü olmak için eğitim aldılar

SAKARYA İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli sağlık görevlisi 8 kadın, talep üzerine açılan 40 saatlik eğitimi tamamlayarak, paramedik ve acil tıp teknisyenliği görevlerinin yanı sıra ambulans da kullanacak.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği'nce 8 saati teorik, 24 saati pratik ve 8 saati ise sunum olmak üzere 40 saatlik ambulans sürüş teknikleri eğitimi gerçekleştirildi. 112 ambulanslarında acil tıp teknisyeni ve paramedik olarak görev yapan sağlık görevlisi 8 kadın, katıldıkları eğitimi başarıyla tamamladı. Kadın sağlıkçılar, artık yalnızca acil tıp teknisyeni ya da paramedik olarak değil, şoför olarak da görev yapabilecek. Kadın sağlıkçılar, kısa süre içerisinde ambulans direksiyonunun başına da geçecek.

Paramedik Özlem Muhikancı (28) eğitim verdiğini belirterek, '8 kadın arkadaşımızın katılımı oldu eğitime. Bu eğitim sonunda bence diğer tüm kadın arkadaşlarımıza da cesaret olacağını düşünüyorum' dedi.

Kadınların yapamayacağı bir şey olmadığını söyleyen acil tıp teknisyeni Şenay Ulu (28), 'Kadınlar olarak yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını söylemek istiyorum. Bunu göstermek için buradayız. Kadın arkadaşımla bu eğitime katıldık çok da başarılı olduk. Trafikte kadın olarak bence daha naif daha sağduyulu olduğumuzu düşünüyorum. Her konuda olduğu gibi bu işte de o şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum, sıkıntı çıkmadan, problem olmadan hastaları nakledeceğimizi düşünüyorum' diye konuştu.