Son dakika! Ambulans uçak, down sendromlu Seyfullah için havalandı - Son Dakika

- Ambulans uçak, down sendromlu Seyfullah için havalandı

BİNGÖL - Bingöl'de down sendromlu Seyfullah Oral (15), çölyak hastalığının yanı sıra ileri derecede enfeksiyon kapması nedeniyle Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde birkaç gündür tedavi gören down sendromlu ve çölyak hastalığı bulunan Seyfullah Oral'ın enfeksiyonu ilerledi. Bu durum üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden down sendromlu Seyfullah ambulans uçak talep etti. Ankara'dan havalanan uçak Bingöl Havalimanına iniş yaptı. 15 yaşındaki Seyfullah ve babası, sağlık çalışanlarının kontrolünde havalimanına getirilerek uçağa bindirildi.

Seyfullah'ın Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edileceği öğrenildi.