Konya'da ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Konya'da ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

15.05.2022 13:45
Konya'da ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Acil vaka için yola çıkan Zafer Ateş idaresindeki 42 AHV 615 plakalı ambulans, Ankara Caddesi Otogar Kavşağı'nda Nihat Yaşar'ın (47) kullandığı 42 M 3113 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine başka bir ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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