Son dakika: Ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, itiraz eden şoförü darbettiler - Son Dakika

Son dakika: Ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, itiraz eden şoförü darbettiler

03.12.2020 11:44
Son dakika: Ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, itiraz eden şoförü darbettiler, System.String[]

Son dakika haber... KAYSERİ'de ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner (34), yaralamalı trafik kazasına müdahale sırasında ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alan hasta yakını 3 kişi tarafından darbedildi.

KAYSERİ'de ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner (34), yaralamalı trafik kazasına müdahale sırasında ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alan hasta yakını 3 kişi tarafından darbedildi.

Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle 112 Acil Servis ekibi, kazada yaralananlara müdahale etti. Ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner, bu sırada ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alan yaralıların yakınlarına itiraz edince tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 kişi, ambulans şoförü Özsayıner'i darbetti. Bunun üzerine Özsayıner ve sağlık ekibi, ambulansla kaza yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ise başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrolde Özsayıner'in omzunda doku zedelenmesi olduğu belirlenirken, 3 gün iş göremez raporu verildi. Özsayenir'in şikayetçi olduğu 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika: Ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, itiraz eden şoförü darbettiler

Kocasinan, Ambulans, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, itiraz eden şoförü darbettiler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

10 yıllık mağduriyet Hayatpark ile son buldu! Evlerine kavuşamayan vatandaşları Medet Anli ve şirketi kurtardı Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçen dolar 7,89'dan işlem görüyor Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Prof. Dr. Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak Netflix, İstanbul'da ofis açacak Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu
Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti         
11:24
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
NBA'de sezonun takası gerçekleşti: Westbrook Wizards'a, Wall Rockets'a NBA'de sezonun takası gerçekleşti: Westbrook Wizards'a, Wall Rockets'a         
10:55
Belediye çalışanı, bayrak hassasiyeti ile gönülleri fethetti Belediye çalışanı, bayrak hassasiyeti ile gönülleri fethetti         
10:45
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek         
10:33
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Evde hanımları, sokakta devlet izin vermiyor: Tiryakiler içmeyi bırakınca, sigara satışları azaldı Evde hanımları, sokakta devlet izin vermiyor: Tiryakiler içmeyi bırakınca, sigara satışları azaldı         
10:16
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz         
09:58
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem         
08:51
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 12:00:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, itiraz eden şoförü darbettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei