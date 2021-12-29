Son dakika haberleri... Amerikalı turisti bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda "omuz atma" nedeniyle tartıştığı ABD'li turisti bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, turist olarak Türkiye'ye gelen ABD vatandaşı L.S.R, 26 Aralık'ta Şehit Muhtar Mahallesi'nde 5 kişilik bir grubun saldırısına uğrayarak bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan L.S.R, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kimlik ve adreslerini belirlediği şüpheliler, F.K, E.A, M.K.O. ile T.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A, M.K.O. ile T.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.K. tutuklandı. Firari B.Y'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında, L.S.R'ye arkadaşıyla yürüdükleri sırada karşıdan gelen 5 kişilik gruptan birinin omuz attığı görülüyor.

Görüntülerde, L.S.R'yi darbedip bıçaklayan gruptakilerin daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçması yer alıyor.