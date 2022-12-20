Amirallerin Montrö bildirisi davasında yargılanan 103 emekli amiral, "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etti - Son Dakika
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Amirallerin Montrö bildirisi davasında yargılanan 103 emekli amiral, "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etti

20.12.2022 12:59

Kamuoyunda, "Amirallerin Montrö bildirisi" davasında yargılanan 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi. Beraat kararı verilen isimler arasında Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk gibi isimler bulunuyor.

"Amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Savcı, mütalaasında, sanıkların ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedeflediklerini aktardı.

3 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYORDU

Buna göre, savcı, sanıklar, Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk'ün "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçunu işlediklerini belirterek, 3 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, aralarında eski Deniz Kuvvetleri komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel'in de bulunduğu 91 sanığın isnat edilen suça yönelik kasıtlarının bulunmadığını, cezalandırılması istenen 12 kişinin eylemlerine iştirak iradelerinin olmadığını belirterek, bu sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat talebinde bulundu. Daha sonra söz alan avukatlar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

ERTELENEN DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ertelenen duruşması görüldü ve karara bağlandı. "Amirallerin Montrö bildirisi" davasında yargılanan 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tüm sanıklar tutuksuz yargılanıyor.

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SON DAKİKA: Amirallerin Montrö bildirisi davasında yargılanan 103 emekli amiral, "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etti - Son Dakika
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