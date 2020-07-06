Son Dakika: Ampute milli futbolcu Feyyaz, antrenman için 2 bin rakımlı dağa tırmandı

AMPUTE milli takım futbolcusu Feyyaz Gözaçık (30), yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2 bin rakımlı Ali Dağı'na tırmandı.
Gözaçık, Ali Dağı zirvesinde kondisyon çalışması yaptı. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Feyyaz Gözüaçık, "Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak hocam ile Ali Dağı'nın zirvesine tırmandık. İlk kez zirveye tırmanış yaptım. Pandemi nedeniyle çok sık antrenman yapamasak da bugün kondisyon olsun diye güzel bir tırmanış gerçekleştirdik. Herkesin pandemi kuralları gereği sosyal mesafeyi koruyarak bizim gibi Ali Dağı'na tırmanış gerçekleştirmesini tavsiye ediyorum. Buraya gelip Kayseri'nin güzel manzarasını görebilirler. Ben de Ampute Milli takım sporcusu olarak bugün buradayım. Ben çıkabiliyorsam herkes çıkabilir" diye konuştu.