Son dakika! Anadolu Gençlik Derneğinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Son dakika! Anadolu Gençlik Derneğinden Azerbaycan'a destek

18.10.2020 21:21
Son dakika! Anadolu Gençlik Derneğinden Azerbaycan'a destek, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri Sakarya'da yatsı namazı sonrası Azerbaycan'a destek amacıyla basın açıklaması yaptı, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri Sakarya'da yatsı namazı sonrası Azerbaycan'a destek amacıyla basın açıklaması yaptı, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

AGD üyeleri tarihi Orhan Camisi'nde yatsı namazının ardından Azerbaycan şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik, 1991'den beri yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan ve müzakere sürecinde dahi saldırmaya devam eden Ermenistan'ın 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini söyledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın öz topraklarına saldırarak yüzlerce Azerbaycan vatandaşını katlettiğini, binlerce kişiyi de evlerinden uzaklaştırıp vatan hasreti çektirdiğini anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"30 yıl önce yaşanan acılar hala tazeliğini korumaktadır. 30 yıl boyunca yaşanan acılara sessiz kalan uluslararası toplum, siyonist ve emperyalist güçlerin emellerine alet olmaya devam etmiş ve masum insanların evlerinden uzakta yaşamlarını sürdürmelerine göz yummuştur. Yıllardır Ermenistan'ın saldırgan tutumu karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koyamayan uluslararası toplum, bugün bir kez daha çifte standartlı bir tutum sergilemektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar bir tutum sürdüren Minsk Üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan çok uzaktadır."

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azerbaycan vatandaşlarını çoluk çocuk demeden şehit ettiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildiriyoruz. Karabağ, Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır. Bölünmez bir bütün olan Azerbaycan topraklarında yaşanan işgalin bir an önce son bulması gerekmektedir. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi bütün insanları ve ülkemizdeki herkesi işgal ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya davet ediyoruz. Zalim ve işgalci Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaşanan acıların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz."

Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan grup daha sonra olaysız dağıldı.

Anadolu Gençlik Derneği, Azerbaycan, Sakarya, Cenaze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Anadolu Gençlik Derneğinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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