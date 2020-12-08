Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife: Bergama Halıları - Son Dakika

Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife: Bergama Halıları

08.12.2020 12:47
Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife: Bergama Halıları, System.String[]

- Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife: Bergama Halıları Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay: "Anadolu'nun Kadim Dili: Halı Dokuma Bergama Yunt Dağı" projesini hayata geçirdik" Öz İplik-İş Sendikası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışması olan "Anadolu'nun Kadim Dili: Halı...

- Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife: Bergama Halıları

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay:

"Anadolu'nun Kadim Dili: Halı Dokuma Bergama Yunt Dağı" projesini hayata geçirdik"

ANKARA - Öz İplik-İş Sendikası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışması olan "Anadolu'nun Kadim Dili: Halı Dokuma Bergama Yunt Dağı" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında "Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife Bergama Halıları" adında belgesel ve kitap hazırlandı.

Proje ile ilgili Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Öz İplik Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Biz, işkolumuzdaki ve çalışma hayatında yer alan işçiler için refah seviyesi yükseltilmiş bir yaşam düzeyini oluşturmaya çalışan bir sendikayız. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan başkanlıklarımız ve 36 bini aşkın üyemizle sosyo-ekonomik çalışmalar yürütmenin yanı sıra, sosyal ve kültürel sorumlulukla da faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Sendikamız bu sorumlulukla ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla hazırlanan "Anadolu'nun Kadim Dili: Halı Dokuma Bergama Yunt Dağı" projesini hayata geçirmiş ve başarıyla uygulamıştır. Projemizin çalışma konusu, Farklı coğrafi özelliklere ve kültüre sahip Türkiye'nin 3 ilindeki el dokuma halıların motifleri ve hikayelerinin belgelenmesi, eserlerin üreticisi olan ustaların oluşturdukları motif ve desenlerle geleneğe katkılarının tespit edilmesi olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife: Bergama Halıları"

Projenin detayları hakkında konuşan Başkan Ay,"2020 yılında Mart ayında yürütmeye başladığımız proje ile temmuz ayında İzmir Bergama ve bağlı köylerinde hocalarımızla alan araştırmasına çıkarak Yağcıbedir, Kozak ve Yuntdağ bölgesinde Yukarıbey, Karaveliler, Çamavlı, Samanlık, Çağlayan, Seklik, İsmailli ve Atçılar köylerinde araştırmalar yaptık. Köy evlerini, muhtarlıkları, camiileri gezdiğimiz ve avlusunda dokuma tezgahı bunulan evleri ziyaret ettiğimiz, çeyiz sandıklarının açıldığı araştırmada yüzlerce halıyı tespit etmiş ve benzer örnekler dikkate alınarak 94 adet dokuma halıyı incelemeye almış bulunmaktayız. Bu halıları "Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife Bergama Halıları" adıyla kitaplaştırmış ve aynı isimde belgesel haline getirmiş bulunmaktayız" dedi.

Projenin önemine değinen Ay, "Yürüttüğümüz proje, Türkiye'nin geleneksel halı dokumacılığında motiflerin, desenlerin tespit edilmesi, yorumlanması ve gelcek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de halı dokumacılığı, kadim bir sanat ve zanaat dalıdır. Uluslararası boyutta ülkemizin temsil gücüne sahip bir kültürel verimliliğini ifade etmektedir" şeklinde konuştu.

Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife: Bergama Halıları
Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife: Bergama Halıları
Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife: Bergama Halıları
Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife: Bergama Halıları

Bergama, Türkiye, Sendika, Yunt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife: Bergama Halıları - Son Dakika


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