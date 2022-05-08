Anadolu Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Dilovası kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Otoyolun İstanbul yönünde seyreden H.Ö. idaresindeki 34 CSL 739 plakalı otomobil, H.G. yönetimindeki 34 BIJ 27 plakalı otomobil, E.K. idaresindeki 81 FB 315 plakalı hafif ticari araç, B.Y'nin kullandığı 34 DGS 325 plakalı cip, H.Y. yönetimindeki 67 AFB 813 plakalı cip ile M.Y'nin kullandığı 67 ZU 111 plakalı otomobil, Dilovası rampası mevkisinde çarpıştı.
Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle güzergahta araç yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA
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