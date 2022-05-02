Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

02.05.2022 10:14

Gelen son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ciple otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ciple otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Otoyolun Osmangazi Köprüsü yol ayrımı Muallimköy mevkisi Bursa istikametinde D.Ö'nün kullandığı 34 ERR 125 plakalı cip ile S.C. idaresindeki 11 AAV 999 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan cip sürücüsü D.Ö. ve yanındaki E.K. ile otomobildeki E.T, İ.Ç, T.T. ve Y.Ç, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan E.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunun Bursa yönündeki trafik kontrollü sağlanırken, yolda araç kuyruğu oluştu.

Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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