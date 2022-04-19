Son dakika... Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır yangını nedeniyle ulaşım sağlanamıyor (3) - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır yangını nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Otoyolun İstanbul istikameti İzmit Çenedere Viyadüğü'nde Uğur K. idaresindeki 34 UB 5031 plakalı tır, refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle makaslayan tırın çekici kısmında yangın çıktı.

Kazada yaralanan şoför, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, olay yerine gelen Kocaeli İtfaiyesi ekiplerince söndürülürken, tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Görgü tanığı Musa Şahin, önünde ilerleyen tırın kaymaya başladıktan sonra bariyerlere çarparak makasladığın ve yandığını belirterek, kendisinin de tıra çarpmamak için frene basınca kaymaya başladığını ve makasladığını kaydetti.

Şahin, şoförü bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiklerini söyledi.