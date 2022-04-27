Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

27.04.2022 16:23

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, önünde seyreden C.T. idaresindeki 41 AS 004 plakalı otobüse çarptı.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasara neden olan kazanın, bölgede ulaşımı aksatması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika


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