Son dakika haber! Anadolu yakasındaki suç örgütüne operasyon: 15 şüpheli gözaltında - Son Dakika

İSTANBUL Anadolu yakasında faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Anadolu yakasındaki faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Soruşturmada Çekmeköy'de geçen ay AK-47 otomatik silah ile bir otomobilin taranması sonucu Ö.E.'nin öldürülmesi ve Ataşehir'de çalıntı araç içerisinde ele geçirilen 3 ağır makineli otomatik silah, tabanca, el bombası, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve sahte ikiz plakaların ele geçirilmesinin bağlantılı olduğu tespit edildi.Harekete geçen ekipler, 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütüne yönelik adreslerde yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, bu tabancalara ait 300 fişek ve kartuş ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda adreslerde bulunamayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.