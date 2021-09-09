Son dakika... Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Melleç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 5 itfaiye aracı ile çok sayıda yangın söndürme personeli sevk edildi. Ekiplerin ortak müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Kahramanlarımızın etkili mücadelesi neticesinde orman yangınını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

(İrem Koca/İHA)