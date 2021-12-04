Son dakika... Anamur'da engellilerden İlçe Emniyet Müdürü Genç'e ziyaret - Son Dakika

Engelli gençler, ziyaretin sonunda Emniyet Müdürü Genç'e el işi tablo hediye etti.

Emniyet Müdürü Genç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Narcı, engellilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların başında, engelli rampalarının önüne araçların park edilmesi olduğunu söyledi.

Mersin'de, Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Narcı, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç'i ziyaret etti.

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