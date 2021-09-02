Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti - Son Dakika

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 16 Ağustos'ta hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'den (AYM) ek süre istemişti. AYM, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti. Böylelikle 60 günlük süre 90 güne çıkmış oldu.

7 EYLÜL'E KADAR ÖN SAVUNMA İSTEMİŞTİ

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, iddianameyi oy birliğiyle kabul etmesi ve iddianame ile eklerinin davalı partiye tebliğinden itibaren ön savunma için 2 aylık süre başlamıştı. Partinin yasal süre içinde ön savunmasını vermesi gerekirken, HDP Hukuk Komisyonu, bu süre dolmadan AYM'ye başvurarak, savunma için ek süre talebinde bulunmuştu.

YETKİLİLER SÖZLÜ SAVUNMA YAPACAK

Partiye verilen ek süre tamamlandıktan sonra HDP, ön savunmasını verecek. Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

EK SAVUNMA VERİLEBİLECEK

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP de ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.