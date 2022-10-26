Sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal istemi Anayasa Mahkemesi'nde esastan görüşülecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal istemi Anayasa Mahkemesi'nde esastan görüşülecek

26.10.2022 14:56

Anayasa Mahkemesi (AYM), sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesi hakkında iptal başvurusunda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) istemini esastan görüşerek maddenin anayasaya uygunluk derecesini değerlendirecek.

Hükümet tarafından hazırlanan sosyal medya düzenlemesi, geçtiğimiz haftalarda Meclis'te oylanmasının ardından resmen kabul edildi. Yasalaşan düzenlemenin 29. maddesi ise hükümet ve muhalefet arasında tartışmalara neden oldu. Muhalefet cephesi maddede ön görülen 1 ila 3 yıl arasındaki hapis cezasının fazla olduğunu savunarak bu cezanın düşürülmesini talep etti.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDULAR

CHP, tartışmalı 29. maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne de taşıdı. Ana muhalefet tarafından maddenin iptali ismiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini şe bugün tamamladı.

ESASTAN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANACAK

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı. Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Esastan görüşme, maddenin anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi anlamına geliyor.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASINI İSTEMİŞLERDİ

Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek. CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

29 MADDEDE NE VAR?

Yasalaşan 29. Madde; "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak" hükmünü getiriyor.

YORUMLAR
500
Anayasa Mahkemesi sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal istemini esastan görüşecek. Anayasa Mahkemesi sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal istemini esastan görüşecek. AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı

Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal istemi Anayasa Mahkemesi'nde esastan görüşülecek - Son Dakika


Son Dakika
15:38 RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu! Yarın seçim yapılacak
15:28 İngiltere'de kuşları zombiye dönüştüren gizemli virüs paniği yaşanıyor
15:17 Mauro Icardi'den Ali Palabıyık'a bomba sözler: Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım ancak bu kadar kötü hakemler görmedim
15:15 Tüyler ürperten sosyal medya fenomeni zombi Angelina Jolie'nin gerçek yüzü ortaya çıktı
15:13 Cumhur İttifakı ortağı BBP'nin lideri Destici'den milyonlarca EYT'liyi heyecanlandıran açıklama: İnşallah yılbaşından önce çıkıyor
14:58 Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
14:58 Beşiktaş'ta Şenol Güneş hazırlığı! 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak
14:48 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak çalışan şahsın, terör örgütü PKK'nın elebaşı Karayılan'la irtibatı ortaya çıktı
14:38 Fincancı'nın tutuklanmasına DEVA Partisi lideri Babacan'dan eleştiri: Bu zararın telafisi imkansız
13:19 Kastamonu'da sel afetinin yaşandığı ilçede dere yatağına okul yapılıyor! Tartışmalar sonrası validen "teknik anlamda sıkıntı yok" açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 15:50:03. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal istemi Anayasa Mahkemesi'nde esastan görüşülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement