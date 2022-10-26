Sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal istemi Anayasa Mahkemesi'nde esastan görüşülecek

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Hükümet tarafından hazırlanan sosyal medya düzenlemesi, geçtiğimiz haftalarda Meclis'te oylanmasının ardından resmen kabul edildi. Yasalaşan düzenlemenin 29. maddesi ise hükümet ve muhalefet arasında tartışmalara neden oldu. Muhalefet cephesi maddede ön görülen 1 ila 3 yıl arasındaki hapis cezasının fazla olduğunu savunarak bu cezanın düşürülmesini talep etti.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDULAR

CHP, tartışmalı 29. maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne de taşıdı. Ana muhalefet tarafından maddenin iptali ismiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini şe bugün tamamladı.

ESASTAN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANACAK

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı. Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Esastan görüşme, maddenin anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi anlamına geliyor.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASINI İSTEMİŞLERDİ

Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek. CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

29 MADDEDE NE VAR?

Yasalaşan 29. Madde; "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak" hükmünü getiriyor.