Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin kararı BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak - Son Dakika

Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, resmi gazetede yayımlandı.

Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı. Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.

Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.