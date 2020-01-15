Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin kararı BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin kararı BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak - Son Dakika

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin kararı BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak

10 dakika önce

Son dakika: 29 Nisan 2017'den beri erişime kapatılı olan Wikipedia'yla ilgili mahkeme kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ulaşınca Wikipedia erişime açılacak.

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin kararı BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak, System.String[]

Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, resmi gazetede yayımlandı.

Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı. Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.

Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:14 
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