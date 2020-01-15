Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin kararı BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak - Son Dakika

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Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin kararı BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak
10 dakika önce
Son dakika: 29 Nisan 2017'den beri erişime kapatılı olan Wikipedia'yla ilgili mahkeme kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ulaşınca Wikipedia erişime açılacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:14
Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, resmi gazetede yayımlandı.
Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı. Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.
Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.
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