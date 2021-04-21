Son dakika: Angola'da sel: 14 ölü

Son dakika gündem haberine göre Afrika ülkesi Angola'da pazartesiden bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afrika ülkesi Angola'da pazartesiden bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel basındaki habere göre, Ulusal Sivil Güvenlik Ajansı Sözcüsü Faustino Mingues, seller nedeniyle 8 bin kişinin evsiz kaldığını duyurdu. Mingues, başkent Luanda'da 14 kişinin seller nedeniyle yıkılan duvarların altında kalarak ya da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Yağışlar nedeniyle birçok köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve ağaçların devrildiği kaydedildi.

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