Son dakika! Anız yangını ormana sıçradı 10 hektar alan kül oldu; halk kazma kürekle müdahale etti
Son dakika gündem haberi: DÜZCE'nin Esentepe köyünde ormanlık alan kenarında fındık anızları yakıldı.
DÜZCE'nin Esentepe köyünde ormanlık alan kenarında fındık anızları yakıldı. Anızlardan ormana sıçrayan alevler bir anda tüm alanı sardı. Yangında 10 hektar alan kül oldu.
Yangın 15.30 sıralarında Esentepe köyünde ormanlık alanda meydana geldi. Köyde ormanlık alan kenarında fındık harmanı sonrası oluşan anızlar yakıldı. Anız yangını sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bir anda tüm ormanı saran alevler nedeniyle 10 hektar ormanlık alan kül oldu. Yangına Orman İşletme Müdürlüğünün yanı sıra Düzce, Gölyaka, Kaynaşlı, Cumayeri ve Akçakoca İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Köylüler ise ellerinde kazma ve küreklerle yangının daha da genişlemesini önlemek için otluk alanları kazarak toprakla kapatmaya çalıştılar. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri anız yakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Düzce, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 17:39 - Kaynak: DHA
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