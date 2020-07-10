Son Dakika | Ankara Adliyesi önünde 'Baro düzenlemesi' protestosu - Son Dakika

Son Dakika | Ankara Adliyesi önünde 'Baro düzenlemesi' protestosu

Gelen son dakika haberine göre BARO başkanları ve bir grup avukat, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, Ankara Adliyesi önünde protesto etti.

BARO başkanları ve bir grup avukat, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, Ankara Adliyesi önünde protesto etti.

Aralarında birçok ilin baro başkanı bulunan grup, Kuğulu Park'ta yaptıkları eylemi sonlandırarak, Ankara Adliyesi önüne yürüdü. Burada avukatlar adına Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun basın açıklaması yaptı. Altun açıklamada kanun teklifine karşı 28 Haziran'dan beri eylem yaptıklarını belirterek, "Biz bu yasa teklifini geri çekmelerini ve yeni yasama yılında birlikte müzakere yapmak istedik. Çağa ve avukata yakışan yeni bir yasayı birlikte yapmak istedik. Ancak bizi dinlemediler. Komisyonda konuşturulmadık. Birlik başkanımız orada da bizi suçladı. Aracılık etmek istedi. Biz aracılık etmesini değil görevini yapmasını istedik" dedi.

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Açıklamasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Altun, "Genel Kurul'da avukatlık kanunun konuşulurken salondan ayrıldınız. Biz Kuğulu Park'ta beklerken hiçbir ziyaret girişiminde bulunmadınız. Barikatlar üzerimize gelirken, kolluk üzerimize gelirken bunlara ilişkin de hiçbir girişiminiz olmadı. Siz locada oturmaya devam ettiniz. Belki de oturmaya devam edeceksiniz. Ama bizler yasamızı savunmaya, yurttaşın sesi olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerinii kullandı.

Zaman zaman polisle avukatlar arasında gerginliğin yaşandığı açıklamanın ardından kalabalık bir grup avukat, adliye önünden ayrıldı. Bazı baro başkanlarının ise adliye önünde bekleyişi sürüyor.

Görüntü dökümü:

- Protestolar

- Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun'un açıklaması

- Genel ve detay

Haber-Kamera:  Özkan ARSLAN/ANKARA,


Ankara Adliyesi, Kuğulu Park, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 21:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ankara Adliyesi önünde 'Baro düzenlemesi' protestosu - Son Dakika
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