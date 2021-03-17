Son dakika... ANKARA-Akşener Andımız kalplerimizde, ruhumuzda, irademizdedir - Son Dakika

Son dakika... ANKARA-Akşener Andımız kalplerimizde, ruhumuzda, irademizdedir

17.03.2021 13:46

Edinilen son dakika gelişmesine göre Akşener: Andımız kalplerimizde, ruhumuzda, irademizdedirİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Danıştay 8'inci Dairesi'nin 'Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozmasına tepki gösterdi.

Akşener: Andımız kalplerimizde, ruhumuzda, irademizdedir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Danıştay 8'inci Dairesi'nin 'Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozmasına tepki gösterdi. Akşener, "Andımız kahraman atalarımızın aziz hatırasında, Atatürk'ümüzün mirasındadır. Andımız, kalplerimizde, andımız ruhumuzda, andımız irademizdedir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına tepki gösteren Akşener, "Andımız, inancımızda, sözümüzde, yaptıklarımızda ve yapacaklarımızdadır! Andımız, milletimize duyduğumuz sevgide, büyük, güçlü ve zengin bir Türkiye'ye duyduğumuz özlemdedir! Andımız, kahraman atalarımızın aziz hatırasında, Atatürk'ümüzün mirasındadır! Andımız, kalplerimizde, andımız ruhumuzda, andımız irademizdedir. O nedenle, andımıza el uzatmaya cüret edenlere inat, bir kez daha; Ne Mutlu Türküm Diyene!" dedi.

'EKONOMİ ARTIK DİKİŞ TUTMUYOR'

Akşener, AK Parti'nin attığı her adımını, sadece kendi iktidarını korumak için attığını öne sürerek, "Bunun son örneği olarak Sayın Erdoğan, geçen hafta 'Ekonomide Reform Paketi'ni açıkladı. Beklenenin aksine, açıklama sırasında hem döviz kuru hem de faizler arttı. Hatırlarsınız, biz bu durumu daha önce de görmüştük. Ekonomi artık dikiş tutmuyor, Sayın Erdoğan. Gerçeklerden uzak paketlerine, planlarına, milletimiz artık inanmıyor. Demokrasi olmazsa, hukuk düzgün işlemezse, devlette akıl, liyakat ve şeffaflık olmazsa, tüm ihaleleri yandaşların kaparsa, sen ne açıklarsan açıkla, tutmaz. Milletinin gerçeklerini reddeden hiçbir iktidar, sandıktan çıkamaz. Bu kadar basit" diye konuştu.

'SAKIN UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN'

Akşener, geçen hafta Şanlıurfa ve Mardin'e gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, vatandaşların dertlerini dinledikleri belirtti. Akşener, "Oy istemeye değil, dert dinlemeye gidiyoruz. Bu zor günlerde, yalnız olmadıklarını hissettirelim istiyoruz. Milleti düşünen, milleti düze çıkarmak için çalışan birileri var, bilsinler istiyoruz. Ben buradan, o bereketli topraklardaki vatandaşlarıma sesleniyorum; sakın umutsuzluğa kapılmayın. Biz geleceğiz ve bu zulme son vereceğiz. Kanal İstanbul çılgınlığını çöpe atıp, o parayla GAP'ı yağmurlama sistemiyle donatacağız. Toprak ana, 1'e 10 verecek. Çiftçimiz kazanacak. Çiftçi kazanınca, esnaf kazanacak, Urfa kazanacak, Mardin kazanacak, Batman kazanacak, Türkiye kazanacak. Biz, İYİ Parti olarak, tarımı ve bölgesel kalkınmayı bir bütün olarak görüyoruz. Tam da bu yüzden, hazırlamakta olduğumuz 'Ulusal Tarım Master Planını', bölgesel kalkınmanın, olmazsa olmazı olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

Son dakika... ANKARA-Akşener Andımız kalplerimizde, ruhumuzda, irademizdedir
Son dakika... ANKARA-Akşener Andımız kalplerimizde, ruhumuzda, irademizdedir
Son dakika... ANKARA-Akşener Andımız kalplerimizde, ruhumuzda, irademizdedir
Son dakika... ANKARA-Akşener Andımız kalplerimizde, ruhumuzda, irademizdedir

milli eğitim bakanlığı, Meral Akşener, İYİ Parti, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ANKARA-Akşener Andımız kalplerimizde, ruhumuzda, irademizdedir - Son Dakika


Son Dakika

Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada 2'si çocuk 3 kişinin kokmuş çorapların içine sakladığı uyuşturucular ekipler tarafından bulundu Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti
Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi         
13:46
Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı         
13:35
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek         
13:18
Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi         
12:34
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek         
11:51
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 13:57:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... ANKARA-Akşener Andımız kalplerimizde, ruhumuzda, irademizdedir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei