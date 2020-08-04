Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), telefonla yardım ya da bağış isteme gibi bir uygulamalarının olmadığının altını çizerek, telefonla para talep eden art niyetli kişiler konusunda yardımseverleri uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son günlerde bazı art niyetli kişilerin, yardım kampanyası adı altında yardımseverleri telefonla arayarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bürokratlarının adına para talebinde bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyemizin telefonla yardım ya da bağış isteme gibi bir kampanyası bulunmamakla birlikte, telefonla para talep eden bu art niyetli kişilere asla itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yapılan ihbarlar sonucu gerekli hukuki süreci başlatan Büyükşehir Belediyesi, bu kişiler hakkında dolandırıcılık kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur."