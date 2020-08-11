Son Dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4'ü...
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 10:18
Kaynak: İHA
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