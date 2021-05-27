Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı - Son Dakika

Peker'in tartışmalara konu olan koruma kararının ardından FETÖ çıktı

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlendi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Peker hakkında, 2021/100993 numaralı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir." bilgisine yer verildi.

KORUMA KARARI BELGELERİNDE FETÖ İZİNE RASTLANILDI

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildi. Peker, son dönemde yayınladığı videolarla hem siyasileri hem de iş insanlarını hedef alarak tartışma yaratan iddialar ortaya atmıştı.

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