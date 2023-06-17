Son Dakika: Ankara'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği roket fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturmada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika: Ankara'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği roket fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturmada 3 kişi tutuklandı

17.06.2023 11:03

Son dakika: Ankara'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği roket fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturmada 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 10 Haziran tarihinde MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlama neticesinde 5 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Son Dakika: Ankara'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği roket fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturmada 3 kişi tutuklandı

GÖZALTINDAKİ 7 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle: "10 Haziran 2023 Tarihinde Elmadağ İlçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 işçinin hayatını kaybetmesi olayında, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16/06/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanmış, 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış olup, Soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir."

Son Dakika: Ankara'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği roket fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturmada 3 kişi tutuklandı

DİNAMİT LOKUMU HAZIRLAMA BÖLÜMÜNDE MEYDANA GELDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın meydana geldiği fabrikada açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Saat 8.45 sıralarında MKE'ye bağlı fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde, kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana gelmiş ve 5 işçimiz vefat etmiştir. Yaralı yok" dedi.

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Elmadağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Ankara'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği roket fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturmada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Ankara'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği roket fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturmada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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