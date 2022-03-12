Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede

12.03.2022 10:49

ANKARA'da, açtıkları sözde emlak ofisleri üzerinden 29 kişiyi 'ev sahibi yapma' vaadiyle 3 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 39 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ANKARA'da, açtıkları sözde emlak ofisleri üzerinden 29 kişiyi 'ev sahibi yapma' vaadiyle 3 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 39 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mamak ve Altındağ ilçelerinde sözde emlak ofisleri açarak 'ev sahibi yapma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 4 ay süren çalışmalar sonucu şüphelilere eş zamanlı 'Avcı Emlakçılar' adıyla operasyon düzenlendi. 36 ev 7 iş yeri olmak üzere toplam 43 adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda; aralarında örgüt liderleri Elif P. ve Eray Ö.'nün de bulunduğu 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, tapu müdürlüklerinde tanıdıkları memurlar aracılığıyla ev alacak kişileri oyaladıkları, bu sürede ev parasını aldıkları; ancak satışı gerçekleştirmedikleri saptandı. Şüphelilerin, paralarını geri almak isteyenleri de alıkoyarak darbettikleri ve tehdit ettikleri belirlendi. Şüphelilerin 29 kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 3 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca çete üyelerinin deşifre olan emlak ofislerini kapatarak, farklı isimde yeni emlak ofisleri açtıkları da soruşturma dosyasında yer aldı. Şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri haksız kazancı uyuşturucu ticaretinde kullandıkları saptandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında örgüt liderleri Elif P. ile Eray Ö.'nün de bulunduğu 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, 4 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede
Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede
Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede
Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede
Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede
Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede
Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede
Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede
Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede
Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede
Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Ankara'da Avcı Emlak Operasyonu: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi Son dakika haber... Ankara'da Avcı Emlak Operasyonu: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Emlak, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Ailesine Çin'e gittiği söylenen Emrah Dinçer'in iskeleti bulundu! Üzerine beton dökülmüş! 7 yıldır aranıyordu
21:41 Yavaş "Dolmuşçuların talebini karşılayamayız" demişti, Bursa Büyükşehir: 20 milyon TL destek sağladık
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 11:36:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da 'Avcı Emlakçılar' operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement