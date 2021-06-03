Son dakika: Ankara'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Başkentte, kendisinden ayrılan dini nikahlı eşi Sevgi Tekin'i, kardeşleri ve çocuğunun gözü önünde öldüren Gökhan Ağtaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya sanık Ağtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatı, duruşmada hazır bulundu.

Önceki savunmasını tekrarladığını belirten Ağtaş, pişman olduğunu söyledi.

Eve, Sevgi Tekin'i öldürmek niyetiyle gitmediğini öne süren Ağtaş, mahkemenin tahliye talebini sorması üzerine, "Pişmanım ama tahliyemi istemiyorum. Takdir yüce mahkemenindir. İstemeyerek de olsa ortada bir cinayet suçu var. Gereğinin yapılmasını arz ederim." dedi.

Beyanların ardından mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için davayı erteledi.

Olay

Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde 4 Ocak'ta Sevgi Tekin, dini nikahla birlikte olduğu ve sonrasında ayrıldığı Gökhan Ağtaş tarafından, kardeşleri ve 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde tabancayla öldürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağtaş hakkında, "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığının ihlali", "haberleşmenin ihlali", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından iddianame hazırladı.

İddianamede, Ağtaş'ın kasten öldürme suçundan müebbet, diğer suçlardan da 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanık, önceki savunmasında, alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını, silahı da korkutmak için doğrulttuğunu öne sürmüştü.