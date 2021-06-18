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Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu - Son Dakika

Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

18.06.2021 00:53

Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu.

Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

ANKARA - Ankara'nın Keçiören İlçesinde bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu.

Olay, Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 572'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin sokak üzerindeki 40 AAR 371 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cengiz Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Cengiz Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Ovacık Mahallesi, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bir kişi otomobilde ölü bulundu - Son Dakika


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