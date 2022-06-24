Son dakika: Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya karışan EGO şoförünün yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya karışan EGO şoförünün yargılanmasına başlandı

24.06.2022 12:35
Son dakika: Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya karışan EGO şoförünün yargılanmasına başlandı

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazada, EGO otobüsü şoförü Yıldırım Çiçek'in yargılanmasına başlandı.

Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazada, EGO otobüsü şoförü Yıldırım Çiçek'in yargılanmasına başlandı.

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Çiçek katılmazken müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, iddianamenin özetinin okunması ve kimlik tespitinin ardından müştekilerin beyanın alınmasına geçildi.

Kazada hayatını kaybeden Hatice Akcabayır'ın babası Mehmet Akcabayır, olay sırasında kızının ayakta yolculuk yaptığını öğrendiğini, otobüs şoförünün bariyerlere çarpması sonucu kızının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Akcabayır, sanığın tutuksuz yargılanmasının vicdanları yaraladığını belirterek sanığın ev hapsinde değil cezaevinde olması gerektiğini söyledi.

Kazada iki bacağını da kaybeden müşteki Nurullah Çankal'ın babası Osman Çankal da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek "Oğlum engelli olduğu için duruşmaya katılamadı, hastanede şu an. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Çankal'ın avukatı da müvekkilinin kaza nedeniyle iki bacağının da kesildiğini, sanığın olay anında telefonuyla oynadığının kamera kayıtlarında sabit olduğunu, bu nedenle kazanın "taksirle ölüme sebebiyet verme" olarak değil "kasten ölüme sebebiyet verme" şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Söz alan diğer müştekiler de sanık Çiçek'in kaza meydana gelmeden önce süratli bir şekilde araç kullandığını, olay anından kısa süre önce ani fren yaparak şerit ihlali yaptığını dile getirdi.

Sanığın tutuklu yargılanmasını talep eden müştekiler, şikayetçi olduklarını bildirdi.

Görüşü sorulan savcı da sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Çiçek'in ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartının devamına hükmederek sanığın bir sonraki celse duruşmada hazır edilmesine karar verdi.

Duruşmaya 13 Eylül'de devam edilecek.

Mağdurlardan tutuksuz yargılamaya tepki

Duruşmanın ardından, adliye önünde açıklama yapan mağdurlar, sanık Yıldırım Çiçek'in tutuksuz yargılanmasına ve duruşmaya katılmamasına tepki gösterdi.

Kazada hayatını kaybeden Yenikent İlkokulu özel eğitim öğretmeni Hatice Akcabayır'ın babası Mehmet Akcabayır, adalet istediklerini, hem sanığın hem de diğer sorumluların gereken cezayı almalarını talep ettiklerini söyledi.

Anne Senem Akçabayır ise ehliyetinin geçerlilik süresi dolan şoförün, kaza anında da telefonla uğraştığını belirtti. Adaletin yerini bulmasını ve sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini ifade eden Akcabayır, sanığın kasten öldürme suçu işlediğini savundu.

Kızını öğretmen olarak yetiştirdiğini ifade eden Senem Akçabayır, çok büyük acı çektiğini belirterek "Ateş düştüğü yeri yakar. Yaşayan bilir. Rabb'im kimseye göstermesin. Ben çocuğumu öğretmen yetiştirdim, böyle olsun diye değil." dedi.

Kazada oğlunun ayakları kopan Sultan Çankal ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO şoförünün en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Çankal, "Çocuğumun ayaklarını kestiler, 6 aydır hastanelerde. Benim oğlum 15 yaşındaydı, hayalleri vardı. Çocuğum yaşayan bir ölü bu saatten sonra. Belediye ve şoför en ağır cezayı alsınlar." diye konuştu.

Mağdur avukatlarında Ebru Taştan ise sanığın konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılandığını, ilk duruşmaya da gelmediğini söyledi.

Mahkemeden tutuklama kararı vermesini beklediklerini, bunu talep ettiklerini belirten Taştan, bu yönde bir karar alınmadığını, buna itiraz edeceklerini bildirdi.

Soruşturmanın geçmişi

EGO Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş yolundan Yenikent istikametine seyir halindeyken korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Yıldırım Çiçek'ten alınan ilk örnekte kanında sentetik uyarıcı olan "amfetamin" tespit edilmiş, ancak Adli Tıp Kurumunca yapılan analizde kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirlenmişti. Şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edilmişti.

Yıldırım Çiçek hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ KURARAK 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK İSTANBUL-SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ KURARAK 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK İngiliz Dışişleri Bakanı Truss, Atakule önünde Ukrayna'daki tahıl kriziyle ilgili mesaj verdi Açıklaması İngiliz Dışişleri Bakanı Truss, Atakule önünde Ukrayna'daki tahıl kriziyle ilgili mesaj verdi Açıklaması
Kaynak: AA

Ankara, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya karışan EGO şoförünün yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Marmaris'te ormanları küle çevirdi! Yangını çıkaran şahıs tutuklandı
12:27 Görenler şaştı kaldı! Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç, "20 senelik hayatımda yaşadığım en güzel duygu bu" dedi
12:24 5. kattan beton zemine çakıldı! İple sarkarak başka bir daireye girmeye çalışan adam ipin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti
12:23 Galatasaray, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı: İlk sezon 17, ikinci sezon ise 20 milyon TL kazanacak
12:19 Aynı anda birçok projede rol alan oyuncu Pınar Deniz, dalga konusu oldu! "Kendi ayağına sıktı" yorumları yapıldı
12:14 İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi
11:59 Marmaris'te devam eden orman yangınına Katar ile Azerbaycan'dan uçak ve helikopter desteği
11:51 Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı! Resmi sözleşmeye imza atıldı
11:41 Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih'te son yolculuğuna uğurlanacak: Camiye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı
11:28 Brezilya'da yaşanan banka soygunu sosyal medyada gündem oldu! Güvenlik görevlisinin anlık refleksiyle soyguncu yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 12:52:50. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya karışan EGO şoförünün yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement