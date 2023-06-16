Son Dakika! Ankara'da böcek ilacı zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi tedavi altında - Son Dakika
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Son Dakika! Ankara'da böcek ilacı zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi tedavi altında

16.06.2023 13:26

Son dakika! Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda, 2 kişi böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybetti. 1'i ağır 5 kişi de tedavi altında.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ilaçlama yapılan apartmanda facia yaşandı. Böcek ilacı zehirlenmesi nedeniyle 2 kişi can verdi. Zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

TÜM DAİRELER ETKİLENDİ

Saat 11.00 sıralarında bir apartmanda zehirlenme olduğuna dair gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk inceleme sonucunda bina içerisinde böcek ilacı kullanıldığını ve tüm dairelerin etkilendiğini tespit etti.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi tedavi altında. Ölenlerden birinin 10 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı. Bina içerisinde girilemeyen iki daire için İtfaiye Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri eşliğinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Keçiören'de böcek ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı" dedi.

Valilik açıklaması şu şekilde:

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Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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