Son dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

22.03.2022 11:59
Son dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 4 zanlı yakalandı.

Sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler hakkında, daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifade ve teşhislerinin olduğu da belirtildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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