Evde çıkan yangın mahalleliye panik yaşattı - Son Dakika

Evde çıkan yangın mahalleliye panik yaşattı

Kış ortasında çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre; Nallıhan ilçesi Akdere Mahallesinde bir evden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında evde olan isminin Ayşe olduğu öğrenilen yaşlı bir kadın yapılan müdahale ile evden çıkartıldı. Yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri evin ahşap olmasından ve deposunda odunların bulunmasından ötürü yangını söndürmekte güçlük çekti. Olayı gören vatandaşlar da yangının büyümemesi için itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri çatı göçeceği sırada içeriden çıkarak son anda kurtuldu. Komşu evlerin de yanma tehlikesi yaşadığı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.