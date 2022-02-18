ANKARA'da polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda 2 yabancı uyruklu, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren ve halen çatışma bölgelerindeki kişilerle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.