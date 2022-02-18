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Son Dakika | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

18.02.2022 12:25
Son Dakika | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri... ANKARA'da polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda 2 yabancı uyruklu, gözaltına alındı.

ANKARA'da polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda 2 yabancı uyruklu, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren ve halen çatışma bölgelerindeki kişilerle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.


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Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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