Son dakika... Ankara'da DHKP/C terör örgütünün memur alan yapılanması DMH (Devrimci Memur Hareketi) adına...
Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'da DHKP/C terör örgütünün memur alan yapılanması DMH (Devrimci Memur Hareketi) adına faaliyet gösteren aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 8 şüpheliye yönelik planlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Ankara'da DHKP/C terör örgütünün memur alan yapılanması DMH (Devrimci Memur Hareketi) adına faaliyet gösteren aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 8 şüpheliye yönelik planlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:48
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Ankara'da DHKP/C terör örgütünün memur alan yapılanması DMH (Devrimci Memur Hareketi) adına... - Son Dakika
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