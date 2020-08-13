Ankara 'da DHKP/C terör örgütünün memur alan yapılanması DMH (Devrimci Memur Hareketi) adına faaliyet gösteren aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 8 şüpheliye yönelik planlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:48

Kaynak: İHA

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