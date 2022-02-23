Son dakika haberi | Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'de defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'de defnedildi

23.02.2022 12:10

Son dakika haber... Ankara'nın Sincan ilçesinde, uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından çalıştığı okulda öldürülen temizlik görevlisi Gülsüm K'nin (29) cenazesi, Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından çalıştığı okulda öldürülen temizlik görevlisi Gülsüm K'nin (29) cenazesi, Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Sincan'da 21 Şubat'ta eşi Mehmet K. (33) tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Gülsüm K'nin Mut Devlet Hastanesi morgundaki cenazesi, yakınları tarafından alınıp Gülnar ilçesi Konur Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınması sırasında Gülsüm K'nin babası Hüseyin ve annesi Fatma Acar ayakta durmakta zorlandı, aileyi yakınları teskin etti.

Gülsüm K'nin naaşı, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından 2002'de doğduktan 18 gün sonra vefat eden kız kardeşi Ezgi Mine'nin kabrinin ön tarafına defnedildi.

Olay

Sincan'da bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak çalışan Gülsüm K, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet K. tarafından 21 Şubat'ta okul içerisinde bıçaklanmış, kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçan şüpheli Mehmet K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Keçiören Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerin ardından dün teslim alınan Gülsüm K'nin cenazesi, Mersin'deki Mut Devlet Hastanesi morguna getirilmişti.

Son dakika haberi | Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'de defnedildi
Son dakika haberi | Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'de defnedildi
Son dakika haberi | Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'de defnedildi
Son dakika haberi | Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'de defnedildi

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Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi

Gülnar, Sincan, Ankara, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'de defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'de defnedildi - Son Dakika
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