Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

23.02.2022 10:54

Son dakika haberi... ANKARA'da temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda boşanma aşamasındaki Mehmet Kuyar (33) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülsüm Kuyar'ın (29) cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

ANKARA'da temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda boşanma aşamasındaki Mehmet Kuyar (33) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülsüm Kuyar'ın (29) cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, iddiaya göre ayrılma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Kuyar'ın temizlik personeli olarak çalıştığı okulun duvarından atlayarak içeriye girdi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, sınıfta temizlik yapan Gülsüm Kuyar ile tartışmaya başladı. Genç kadını defalarca bıçaklayan Mehmet Kuyar, olayından ardından kaçtı. Ağır yaralanan Gülsüm Kuyar, ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bugün otopsisi yapılan 2 çocuk annesi genç kadının cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Yarın defnedilmek üzere memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirilen Kuyar'ın cenazesi, hasta morguna kaldırıldı.

Hastane önünde gazetecilere konuşan Kuyar'ın kuzeni Halil Acar, "Emanetimizi aldık geldik. Mut Devlet Hastanesi'nin morguna koyduk. Yarın öğle namazından önce toprağa defnedeceğiz. Çok üzgünüz, acımız büyük, tarifi yok. Hep televizyonlardan izler, duyardık. Başımıza geleceğini hiç bilmezdik. Acının tarifi yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

Cenazenin yarın sabah morgdan alınarak öğle namazından önce Gülnar'ın Konur Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

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Devlet Hastanesi, Gülnar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: EŞİ TARAFINDAN OKULDA ÖLDÜRÜLEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ - Son Dakika
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