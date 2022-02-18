Üye Girişi
Son dakika... Ankara'da evlerinde yangın çıkan baba ile kızı hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Ankara'da evlerinde yangın çıkan baba ile kızı hayatını kaybetti

18.02.2022 16:57
Son dakika... Ankara'da evlerinde yangın çıkan baba ile kızı hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde baba ve kızı yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde baba ve kızı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayalar Mahallesi Şehit Tuncay Özdere Caddesi'ndeki 13 katlı binanın 7'nci katında bulunan dairede yangın çıktı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Dairenin kilitli kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İçeri giren polis ekipleri, evde birlikte yaşadıkları öğrenilen Ahmet Çetin (83) ve kızı Gülfidan Çetin'in (48) cansız bedenleriyle karşılaştı.

İlk belirlemelere göre, yangına alzaymır hastası olduğu belirtilen Ahmet Çetin'in odasında bulunan mutfak tüpünün neden olduğu tespit edildi.

Baba ile kızının cesedi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Okyanusun ortasında Porschelar, Bentleylar, Audiler cayır cayır yanıyor! Yangın çıkan kargo gemisi okyanusun ortasında Okyanusun ortasında Porschelar, Bentleylar, Audiler cayır cayır yanıyor! Yangın çıkan kargo gemisi okyanusun ortasında 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi Bu yaz sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlenmesi beklenen Özge Yağız'dan şaşırtan açıklama geldi Bu yaz sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlenmesi beklenen Özge Yağız'dan şaşırtan açıklama geldi

Yangın, Ankara, Şehit, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ankara'da evlerinde yangın çıkan baba ile kızı hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
16:10 Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar
16:06 Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti!
16:03 Yetersiz" görülen oyuncu, Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti
16:03 Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?
16:01 Ezgi Mola da dolandırılmış! Parasını nasıl geri aldı, dolandırıcıya neler yaptı?
16:00 Allah'ın suyundan neden para istiyorsunuz? sorusuna, İmamoğlu gönderilen 3 milyar TL'lik elektrik faturasıyla yanıt verdi
15:59 Uçak türbülansa girdi! Hamile kadın havada doğurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 17:03:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Ankara'da evlerinde yangın çıkan baba ile kızı hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement