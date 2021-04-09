Son dakika haber: Ankara'da FETÖ operasyonu: 36 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da FETÖ operasyonu: 36 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin Jandarma mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 53 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Jandarma mahrem yapılanması içerisindeki mahrem imamlarla büfe/ankesörlü gibi telefonlarla irtibat kuran 53 kişiyi tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyon ile tespit edilen 53 şüpheliden 36'sını yakalayarak gözaltına aldı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.