Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 34 şüpheli yakalandı
19.01.2021 16:59
Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 34 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 11-17 Ocak'ta düzenledikleri operasyonlarda, 3 milyon 782 bin 680 makaron, 14 bin 508 ilaç, 1767 elektronik eşya, 1569 litre kaçak/sahte alkollü içki, 550 paket kaçak sigara, 413 kilo tütün, 18 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan 34 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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