Başkent'te tütün ve içki kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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Başkent'te tütün ve içki kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

20.07.2022 13:57
Başkent'te tütün ve içki kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Ankara'da sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara, tütün, alkollü içki kaçakçılığına yönelik 11-17 Temmuz tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 400 adeti dolu olmak üzere 148 bin 400 adet makaron, 450 adet sahte bandrol, 355 adet elektronik/muhtelif eşya, 164 puro, 119 litre sahte alkollü içki, 100 paket kaçak sigara, 33 kilogram tütün ve 20 adet cep telefonu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent'te tütün ve içki kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te tütün ve içki kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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