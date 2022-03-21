Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

21.03.2022 13:55
Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde 11 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 1 ton 166 kilogram kıyılmış tütün, 529 bin 700 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 511 paket doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na ve ilgili diğer kanunlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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Başkentte bir tondan fazla kıyılmış tütün ele geçirildi Başkentte bir tondan fazla kıyılmış tütün ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele, Kaçakçılık, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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