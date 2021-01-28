Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı

28.01.2021 08:01
Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı

ANKARA'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 'insan ticareti ve fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarıyla ilgili bir çetenin izine ulaştı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, çete üyelerinin kent merkezinde saklandığı ikametlere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.B. isimli kadın ile E.K, E.D, E.G, M.B, O.D, O.K. ve S.B. gözaltına alındı.Ekipler tarafından yapılan detaylı araştırmalarda, şüphelilerin Yenimahalle ilçesinde belirledikleri daireleri, fuhuş amaçlı özel olarak tasarladıkları saptandı. Şüphelilerin, kadınları tehdit veya darp ederek ya da borçlandırıp senet imzalattırarak fuhuş yapmaya zorladıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında toplam 21 kez 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör ve 86 mermi ele geçirildi. Şüpheliler ile fuhşa zorlanan kadınların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı
Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı
Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı
Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı
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Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika


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